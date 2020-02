Avec le départ de Meghan Markle et du prince Harry au Canada, toute la lumière est de nouveau sur la petite chouchoute des Britanniques : Kate Middleton. L’épouse du prince William multiplie les déplacements officiels et, à l’image de la duchesse de Sussex, joue de plus en plus de son image, avec brio. A tel point que pour certains Britanniques, Kate Middleton a déjà tout d’une reine.

En savoir plus sur Nikos Aliagas