L'actu de la semaine : Louane, Kendji Girac... Les stars chantent Johnny Hallyday

Un album événement : « On a tous quelque chose de Johnny » vient d'être dévoilé pour le plus grand plaisir des fans du célèbre rockeur. Les plus grands classiques de notre icône nationale, Johnny Hallyday, ont été repris par 16 chanteurs… parmi lesquels Benjamin Biolay, Garou, Amel Bent, Louane, Slimane ou encore Kendji Girac. C’est la première fois que le taulier dit oui à un album de reprises, un projet dans lequel il s’est beaucoup impliqué, et qui l’a porté ces derniers mois, car on le sait le chanteur se bat contre un cancer du poumon. Dans les coulisses de l’album-hommage à Johnny Hallyday, c’est un sujet de Noémie Klein.