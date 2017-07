L'actu de la semaine — Scarlett Johansson a-t-elle des ambitions politiques ?  

Scarlett Johansson est à l’affiche depuis mercredi de « Pire soirée », une comédie dans laquelle l’actrice incarne une future mariée dont l’enterrement de vie de jeune fille va mal tourner… Une sorte de « very bad trip » au féminin. A 32 ans, celle qui est devenue cette année l’actrice la plus rentable d’Hollywood a également fait entendre sa voix pour défendre la cause des femmes, et s’opposer au président Trump. — Extrait de l'émission « 50’inside, l’actu » diffusée samedi 29 juillet, à (re)voir sur MYTF1.