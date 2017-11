L'actu de la semaine : Taylor Swift se métamorphose

A 27 ans, Taylor Swift est une super star qui a déjà vendu 40 millions d’albums. Avec son nouvel album, elle a décidé de casser son image et de régler ses comptes. Adieu l’image de petite fiancée de l’Amérique, de jeune femme lisse et parfaite qui lui avait valu son succès et qui a fini par lui causer du tort. Taylor Swift est de retour plus déterminée que jamais ! Et pour certains,Taylor Swift, l’une des plus puissantes stars de la chanson du moment, serait en fait une businesswoman calculatrice… Alors la chanteuse a décidé de riposter, avec un album baptisé « Reputation », pour le moins explosif. La revanche de la petite fiancée de l’Amérique. Découvrez le sujet de Marine Wernimont et Jennifer Rolnin.