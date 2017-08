L'Insider Anne-Sophie Delcour vous emmène au Festival du film francophone d’Angoulême  

Cette année, pour le 10ème anniversaire de 50’INSIDE, vous allez le voir, nous vous préparons une année un peu spéciale avec pas mal de nouveautés. C’est le cas de notre nouvelle rubrique INSIDER ! L’Insider c’est celui ou celle qui est là où il faut être, de toutes les soirées, de tous les tapis rouges, de tous les événements people... Et ce sont deux petits nouveaux, Anne-Sophie Delcour et David Ordono, qui chaque semaine se glisseront dans la peau de l’Insider. Cette semaine, c’est Anne-Sophie qui s’y colle ! Elle s’est invitée au Festival du film francophone d’Angoulême. Elle y a retrouvé des stars du cinéma mais aussi plus étonnant, un ancien président ! Alors Angoulême, la nouvelle Place to be ?! La réponse dans Insider ! Regardez ! – Extrait de 50'inside, L'Actu diffusé samedi 26 août sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.