En savoir plus sur Nikos Aliagas

Avec la crise sanitaire, nombreux sont ceux qui ont souhaité changer de vie : quitter la ville, se rapprocher de la nature et de l’essentiel. Les plus chanceux d’entre eux n’ont pas quitté Paris pour les campagnes françaises, mais pour une île nettement plus éloignée : la Barbade. 50’ Inside est parti dans la petite île des Caraïbes à la rencontre de ces « digital nomads ».