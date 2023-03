La Costa Verde, le paradis vert du Brésil

Direction le Brésil et plus précisément la Costa Verde ! Située entre la cidade maravilhosa et São Paulo, la Costa Verde est une côte montagneuse à la végétation luxuriante. Tout y est vert ! De la mer à sa forêt tropicale pour offrir un paradis unique au monde. 50’ Inside vous emmène dans cet endroit hors du temps.