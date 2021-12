La femme de l’année : Britney Spears, enfin libre !

Britney Spears aura dû attendre 13 ans pour redevenir maître de son destin. Depuis 2007 et son burn-out ultra médiatisé, la chanteuse n’avait plus la main sur ses finances, ses contrats, ni même sur ses sorties ou ses fréquentations. Après des années de bataille judiciaire et le soutien sans faille de ses fans, la tutelle de Britney Spears a finalement été levée en 2021.