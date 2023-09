La France comme vous ne l'avez jamais vue à bord d’un camping-car

Pas besoin d’aller loin pour s’évader… La France est à elle seule une garantie de dépaysement ! Et pour la découvrir, quoi de mieux que le camping-car ! Inutile de prévoir où on va dormir, on peut s’arrêter au gré de ses envies pour dîner devant un coucher de soleil ou se réveiller au bord d’une plage, et surtout se fabriquer de beaux souvenirs d’aventure ! Devant le succès grandissant de cette formule de vacances, 50' Inside a eu envie de partir sur les routes avec ces familles qui ont tenté l’expérience cet été.