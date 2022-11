La Réunion : nature et aventure aux 30 ans du Grand Raid

On connaît La Réunion pour ses décors splendides et sa douceur de vivre. Mais La Réunion est aussi le repaire des aventuriers et des amateurs de sensations fortes. Ils étaient des milliers à participer au Grand Raid, une course mythique qui fête cette année son trentième anniversaire.