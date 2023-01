La Story : Astérix & Obélix, histoire d’amour à la française

Astérix et Obélix reviennent sur grand écran sous la direction de Guillaume Canet. Le 1er février prochain sort « Astérix et Obélix : l’empire du milieu », l’occasion pour 50’ Inside de se plonger dans la genèse du plus célèbre duo de Gaulois pour comprendre pourquoi les Français l’aime tant.