La Story : « Belle », l’histoire d'une chanson intemporelle

La comédie musicale « Notre Dame de Paris » fête ses 25 ans ! À cette occasion, elle est de retour là où elle est née, au Palais des Congrès à Paris. Si la distribution a changé, les chansons, elles, sont restées les mêmes. Et la plus emblématique de toutes, celle qui a réconcilié les Français avec les comédies musicales, c’est naturellement « Belle » interprétée par le trio Garou, Patrick Fiori et Daniel Lavoie. 50’ Inside vous révèle l’histoire d’une chanson devenue intemporelle.