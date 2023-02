La Story : « Bienvenue chez les Ch’tis », la comédie française indétrônable

Plus de 20 millions d’entrées au cinéma, « Bienvenue chez les Ch’tis » est sans aucun doute la comédie préférée des Français. Sorti en février 2008, le film de Dany Boon a suscité un élan d’amour national pour la région du Nord-Pas-de-Calais et ses Ch’timis ! Cette semaine, il vient tout juste de fêter ses 15 ans et pour l’occasion, Dany Boon, Kad Merad, Line Renaud ou encore Anne Marivin ont accepté de revenir sur les secrets de ce succès phénoménal.