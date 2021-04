La story : Christophe, l’idole de la jeune génération

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Un artiste nous a quittés il y a tout juste un an : le chanteur Christophe. On lui doit certains des plus beaux tubes de la chanson française : les mots bleus, les paradis perdus, Aline, la Dolce Vita… il y en a tant ! Après 50 ans de carrière, Chritophe influence encore aujourd’hui toute une génération de jeunes chanteurs qui voient en lui une icône cool et inspirante. C’est le parcours de ce dandy éternel que nous raconte cette semaine Jérôme Becquet