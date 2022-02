La story : Clara Luciani, la nouvelle reine de la chanson française

En deux albums seulement elle a conquis le cœur du public. Pourtant la route jusqu’au succès n’a pas toujours été facile pour la chanteuse. Clara Luciani, sa sœur Léa et ses proches ont accepté de revenir pour nous sur son parcours et sur le bonheur de ces dernières semaines. C’est une story signée Solène Quillot et Baptiste Herlin.