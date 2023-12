La Story : comment Lady Di a-t-elle construit son image de princesse rebelle ?

26 ans après sa mort, Diana Spencer fascine toujours autant et semble plus que jamais incarner la modernité. Dans la relation qu’elle entretenait avec ses enfants, dans ses combats, dans sa vie de femme mais aussi dans la manière dont elle s’habillait. Cette fascination envers l’élégance de Diana transcende les générations sur les réseaux sociaux. Avec la vague de tendances inspirées des années 90, ses tenues refont surface et inspirent à nouveau. Alors comment Lady Di s’est-elle affranchie de son image de princesse discrète et modèle ?