La Story : « Grace Kelly », la revanche de Mika

Mika fait son grand retour avec un 6e album baptisé « Que la tête fleurisse toujours ». Un disque tout en français où il rend hommage notamment à Jane Birkin, mais aussi à sa mère disparue il y a deux ans... Soigner ses blessures et ses peines par des chansons joyeuses et une pop colorée, c’est la signature de Mika. Trop excentrique, trop différent… l’artiste a souvent souffert du regard et du jugement des autres. Mais il ne s’est pas laissé faire, il a riposté... en chanson ! Voici l’histoire de "Grace Kelly", la revenge song qui a fait exploser la carrière de Mika.