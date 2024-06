La Story : Grégory Lemarchal, vivre pour chanter

Il y a 20 ans, Grégory Lemarchal remportait la 4e édition de la Star Academy ! Une aventure qu’il vécut à fond, transcendant la mucoviscidose, la maladie qui l’emporta trois ans plus tard au sommet de sa gloire et alors qu’il réalisait son rêve… Ceux qui étaient à ses côtés nous racontent les coulisses de cette aventure, et l’éclosion de ce talent rare.