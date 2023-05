La Story : « Hélène et les Garçons », la naissance d’une série phénomène

Ils ont marqué les années 90, leurs prénoms vous sont sûrement familiers : Hélène, Nicolas, Cricri, Béné ou encore José. Et oui, il s’agit bien de la série « Hélène et les Garçons » ! Leurs aventures ont débuté il y a 31 ans et puis se sont déclinés en séries dérivées : « Vacances de l’amour », « Miracles de l’amour », « Mystères de l’amour »… Une série phénomène dont les acteurs, mais aussi le producteur, Jean-Luc Azoulay, nous racontent spécialement dans 50’ Inside, la naissance.