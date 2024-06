La Story : « I will survive » ou l’hymne populaire de toute une génération

Souvenez-vous : été 1998… la France est championne du monde de foot pour la première fois et des millions de Français reprennent en cœur « I will Survive » de Gloria Gaynor. Dans deux semaines, débute l’Euro de foot en Allemagne. L'occasion pour 50’ Inside de revenir sur l'incroyable histoire de ce tube des années 70 qui, par le plus grand des hasards, s’est transformé en hymne populaire de toute une génération.