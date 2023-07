La Story : « Indiana Jones », Harrison Ford reprend du service !

42 ans après la sortie du premier film, Harrison Ford reprend du service pour le cinquième et dernier volet de la saga. A presque 81 ans, l’acteur n’a rien perdu de sa superbe et manie toujours aussi bien le fouet ! Sorti mercredi au cinéma, ce film est censé mettre un point final aux aventures du célèbre archéologue… 50’ Inside vous explique les raisons du succès et de la longévité de cette épopée culte.