Avec 20 millions d’entrée au cinéma, le film « Intouchables » est l’un des plus grands succès du cinéma français. Les Français ne sont toutefois pas les seuls à avoir été bouleversé par l’histoire portée par Omar Sy et François Cluzet puisque le film a également été adapté aux Etats-Unis. Pour fêter les dix ans du film, les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano se confient pour 50’ Inside.