20 ans après leur séparation et des litres d’encre dans les journaux, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de nouveau réunis. Les deux anciens amoureux ont décidé de se redonner une chance, alors que leurs vies respectives ont bien changées depuis leur dernière rencontre ! Il se murmurerait même qu’une demande en mariage ne serait pas bien loin… On fait le point dans la Story de 50’ Inside.