La Story : les Beckham, du glamour au business

« Beckham », c’est le nom d’une série-documentaire sortie mercredi 04 octobre qui retrace le parcours de David, la star du football au destin extraordinaire. On y parle aussi beaucoup de sa famille, de sa femme, Victoria, ancienne Spice Girl devenue styliste et de leurs 4 enfants. Les Beckham c'est une histoire d’amour qui dure depuis plus de 25 ans et qui résiste à toutes les tempêtes. Mais en rois de la communication et des affaires, comment David et Vcitoria sont-ils devenus l’un des couples les plus influents au monde ?