La Story : « Les Visiteurs », un classique du rire à la française

Sorti en 1993, le film "Les Visiteurs" a suscité un élan de rire pour les répliques du célèbre duo Godegroy et Jacquouille. Cette semaine, la comédie vient de fêter ses trente ans et n’a pas pris une ride ! Furieusement culte tout comme son casting étoilé avec les acteurs Jean Reno et Christian Clavier, son scénario ou encore sa musique, 50’ Inside revient sur les secrets de ce succès phénoménal qui séduit encore les Français.