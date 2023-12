La Story : Matt Pokora en véritable showman

Actuellement en tournée, Matt Pokora sera notamment sur la scène de l’Accor Arena de Paris le 19 décembre prochain. L’occasion de fêter ses 20 ans de carrière en reprenant tous ses plus grands tubes. Une carrière qu’il a rêvée à l’américaine, faite de shows spectaculaires et de chorégraphies millimétrées. Mais comme toute success story il y a des hauts et des bas...