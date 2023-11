La Story : « Partir un jour » la chanson qui a fait basculer le destin des 2Be3

Replongez dans LE titre qui symbolise certainement le mieux, en France, l’époque des boys band. « Partir un jour » : la première chanson, le premier carton des 2Be3 vendu à plus de 900 000 exemplaires. Filip, Franck et Adel … trois jeunes hommes, trois belles gueules, qui ont fait rêver des milliers de fans au milieu des années 90. De leur succès fulgurant jusqu’à leur descente tout aussi rapide et à la mort tragique de Filip Nikolic … 50’ Inside vous plonge dans la nostalgie de la chanson qui a fait basculer le destin des 2Be3.