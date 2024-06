La Story - Patrick Fiori : quels sont les secrets de sa popularité ?

Cette semaine, 50’ Inside consacre sa story à un artiste qui peut se targuer d’avoir plus de 37 ans de carrière : Patrick Fiori. Le chanteur fait actuellement une pause dans sa tournée nationale qu’il reprendra à l’automne prochain. Une tournée des Zénith durant laquelle il présente son 12e album baptisé « Le chant est libre ». Libre, Patrick Fiori l’est assurément et c’est sans doute le secret de sa popularité. Comment a-t-il su rester fidèle à lui-même et à ses racines ?