La Story : pourquoi les Tuche sont-ils devenus la famille préférée de Français ?

La story est consacrée cette semaine à la famille la plus déjantée de France, les Tuche. Le tournage du 5e volet devrait débuter d’ici quelques semaines pour une sortie en février 2025. On sait que Jean-Paul Rouve remplace Olivier Baroux à la réalisation pour cette comédie qui se déroulera en partie outre-Manche. Après Monaco, les États Unis, l’Elysée ou encore Bouzolles, cette fois c’est à Buckingham Palace qu’on suivra leurs aventures. Une saga portée par un personnage haut en couleurs : Jeff Tuche, c’est un look, un accent et une furieuse envie de ne rien faire. Comment ce personnage est-il né ? Pourquoi les Tuche sont-ils devenus la famille préférée des Français ? Les réponses dans 50’ Inside.