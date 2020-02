On a tous fredonné, chanté et même dansé sur « Elle a les yeux revolver », le titre culte de Marc Lavoine, l’un de ses premiers (très) grand succès. 35 ans plus tard, cette chanson est encore dans toutes les mémoires. 50’ Inside revient sur la genèse d’un titre qui a propulsé Marc Lavoine sur le devant de la scène.