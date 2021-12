La Story : « Sang pour sang » de Johnny Hallyday, la déclaration d’amour de son fils

En 1999, David Hallyday décide de dédier une chanson à son père, Johnny Hallyday. De son inspiration naît « Sang pour sang », l’un de ses titres les plus connus et les plus émouvants. 50’ Inside revient sur l’histoire de ce titre devenu culte.