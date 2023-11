La Story : « Sang pour sang », le cri d’amour de David à Johnny Hallyday

Le 23 novembre, sortira l’autobiographie très attendue de David Hallyday : « Meilleur album ». Le 22 décembre, c’est l’exposition « Johnny Hallyday » qui prendra place à Porte de Versailles. 3000 m² qui feront revivre tout l’univers de l’immense star du rock. L’occasion pour 50’ Inside de revenir sur l’histoire d'une chanson qui relie père et fils. En 1999, David Hallyday décide de dédier une chanson à son père, Johnny Hallyday. De son inspiration naît « Sang pour sang », l’un de ses titres les plus connus et les plus émouvants. 50’ Inside revient sur l’histoire de ce titre devenu culte.