La Story : Will Smith, les secrets de son couple pas comme les autres

Will Smith et son épouse Jada ont connu leur lot de hauts et de bas. Le couple, qu’on croyait fini il y a encore quelques années, a su trouver un second souffle. Depuis, l’acteur prodigue ses conseils pour un mariage heureux et ils n’ont parfois rien de traditionnels. C’est le sujet de la Story de 50’ Inside.