L’Alentejo, la destination cachée du Portugal

Des kilomètres de paysages uniques s’étendent à perte de vue et des kilomètres de plages donnent sur l’Atlantique. À tout cela s’ajoutent quelques millénaires d’histoire et certains des meilleurs vins d’Europe. 50’ Inside vous emmène à l’Alentejo, un endroit mystique du Portugal ponctué de plaines vertes, de montagnes surprenantes et de fleuves paisibles.