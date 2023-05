L’Andalousie, 300 jours de soleil garantis

L’Espagne, une destination qui plaît à tous ceux qui y mettent les pieds. Mais une région intéresse de plus en plus de vacanciers : l’Andalousie ! Située au sud de l’Espagne et à seulement 2h30 en avion, découvrez une région encore plus dépaysante, plus surprenante avec des coins sauvages, des architectures à couper le souffle et du flamenco à tous les coins de rue. 50’ Inside vous emmène loin de Séville pour vous faire découvrir l’Andalousie autrement.