Pendant la crise du Coronavirus, les villes très actives de Las Vegas et de Miami ont dû fermer leurs portes. Plus de casinos, plus de plages, plus de fêtes, un crève-cœur pour les Américains et les touristes de passage. Après près de trois mois de fermeture, les deux villes se rouvrent peu à peu et renouent avec la folie qui fait leur succès.