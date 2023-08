Le Canap’ de Nikos

Après plus de 16 ans de présentation et 860 émissions, Nikos Aliagas se retire de 50' Inside pour laisser sa place à la journaliste Isabelle Ithurburu. Pour la dernière émission du présentateur, Etienne Carbonnier lui a dédié un Canap avec ses meilleures archives pour un aurevoir des plus nostalgiques.