Le document d’Inside : le Maroc, destination privilégiée des Français

A seulement 3 heures de vol de Paris, le Maroc est la destination qui séduit les Français. Après la fermeture des frontières qui a conduit le pays à passer plusieurs mois sans pouvoir alimenter le secteur touristique et hôtelier, cet été, le Royaume chérifien a enregistré l’arrivée de plus de 3 millions de touristes. 50’ Inside vous propose une évasion au Maroc avec des nouvelles adresses à Marrakech, une déconnexion dans le désert et un festival très branché.