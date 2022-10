Le document d’Inside : Porto

Besoin d’une destination pour un week-end prolongé ? Évadez-vous à Porto, cette ville du Portugal à seulement 2 heures de vol ! Porto est une ville parfaite pour être parcourue à pied et profiter le plus possible de ses petites rues chargées d’histoire et de nostalgie. Se promener à la tombée de la nuit le long de la rive du fleuve Douro, se laisser surprendre en entrant dans le Marché do Bolhão ou encore goûter à la saveur sucrée des vins typiques, 50’ Inside vous donne les nouvelles adresses à ne surtout pas manquer.