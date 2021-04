En savoir plus sur Nikos Aliagas

Direction le sud, l’extrême sud… C'est l'une des plus belles routes du monde qui longe l'océan indien entre la mer et les montagnes. 800 kilomètres de la ville du Cap jusqu'à Port Elizabeth, en Afrique du Sud. Ses paysages mythiques ont fait sa réputation, entre eaux turquoises de Cap Town et étendues sauvages, refuge des derniers rhinoceros noirs du monde... La Garden road attire tous les ans plus d'un million de touristes et son lot de célébrités, la Famille Kardashian, Charlize Theron, Brad Pitt et Jodie Foster récemment. Allez, partons rêver avec eux au bord d’une des plus belles routes au monde. Road trip de luxe en Afrique du sud, c’est un reportage de Maël Chaumier, Elsa Lheritier et Victor Perrentchesky