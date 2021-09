Le Lido : l’adresse mythique des Champs-Elysées rouvre enfin ses portes

Après plus d’un an et demi de crise sanitaire, la vie culturelle reprend peu à peu du service. Le Lido, l’adresse mythique des Champs-Elysées peut enfin rouvrir ses portes. 50’ Inside a assisté aux derniers préparatifs.