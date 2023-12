Le Moulin Rouge : quels sont les secrets de son succès ?

50’ Inside vous emmène au Moulin Rouge, ce lieu mythique où les danseuses de Pigalle et leur French Cancan attirent chaque année 600 000 spectateurs. Elles sont aussi incontournables que la Tour Eiffel ou encore Notre-Dame ! Là où d’autres institutions tombent peu à peu dans l’oubli, le Moulin Rouge lui, vient de fêter ses 134 ans et reste encore aujourd’hui le plus célèbre cabaret du monde. Alors comment fait-il pour se réinventer sans cesse ?