Le Portrait : Adeline Toniutti, incandescente

Elle s’est fait connaître il y a 2 ans en devenant la professeure de chant de la Star Academy. Depuis, Adeline Toniutti a conquis le cœur des Français avec sa joie de vivre et son énergie communicative. Et si elle vit tout plus vite et plus fort, c’est parce que la jeune femme de 36 ans a vécu l’enfer. Humiliée et battue pendant des années par son compagnon, comme elle le raconte dans son livre « Incandescente pour toujours », Adeline Toniutti revient sur son incroyable parcours de vie, dans ce portrait dessiné par Isabelle Ithurburu.

En savoir plus sur Adeline Toniutti