Le Portrait : Alexia Laroche-Joubert, le leadership féminin de la télé

Elle a marqué l’histoire de la Star Academy. Elle a produit les émissions « Loft story » et « Koh-Lanta ». Depuis un an, elle est aussi la nouvelle présidente de la société Miss France. Alexia Laroche-Joubert a la télé dans la peau et c’est en tête à tête avec Nikos qu’elle se confie sur son talentueux parcours.