Le Portrait : Alizée, l’éternelle Lolita

Remarquée dans l’émission Graine de Star, Alizée n’a que 16 ans lorsqu’elle sort son premier hit « Moi… Lolita », écrit par la célèbre chanteuse, Mylène Farmer. Cette chanson devenue iconique lui a fait vendre plus d’un million et demi de singles dans les années 2000. Aujourd’hui, c’est à Ajaccio que Nikos a rencontré la jeune femme corse de 38 ans qui vit désormais en famille avec son mari, le danseur Grégoire Lyonnet et ses deux filles.