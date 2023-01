Le Portrait : Angèle, le phénomène pop

Pour donner suite à la sortie de son album "Nonante-Cinq", Angèle a enflammé les scènes françaises avec sa tournée tout au long de l’année 2022. La jeune artiste de 27 ans ne s’arrête pas là et se produira pour la première fois de sa carrière sur la scène mythique du Festival Coachella aux Etats-Unis. Mais avant cela, c’est au cinéma, dans le très attendu « Astérix et Obélix, l’empire du milieu » qu’on retrouvera l’artiste belge dans le rôle de Falbala. Le temps d’un portrait, Angèle se confie sur son rôle, ses succès et son futur.