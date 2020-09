En savoir plus sur Nikos Aliagas

On ne présente plus Arnaud Ducret : acteur à succès à la télévision comme au cinéma, sera très prochainement à l’affiche d’une nouvelle fiction consacrée à l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Les fans et les curieux pourront également le retrouver au théâtre avec un nouveau spectacle, « Show Two ». Nikos Aliagas a eu le plaisir de le rencontrer et d’échanger avec lui, en tête-à-tête.