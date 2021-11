Le Portrait : Bénabar, enfin de retour

On connait tous les mélodies des chansons de Bénabar, on le connait aussi acteur au cinéma et au théâtre, mais c’est bien vers la musique que le chanteur a décidé de retourner cet automne. Bénabar revient avec « On ne lâche pas l’affaire ». L’occasion pour Nikos Aliagas d’organiser un petit tête-à-tête pour 50’ Inside.