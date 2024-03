Le Portrait : Booder, "le nounou" au grand cœur

Vous étiez plusieurs millions la semaine dernière devant votre télévision à regarder « Le Nounou ». Un record d’audience et un immense succès que savoure Booder, le rôle principal de cette fiction. L’humoriste et comédien, que la vie n’a pas épargné dès son plus jeune âge, est aujourd’hui un homme heureux, et plein de projets. En attendant son retour sur scène au Dôme de Paris le 8 juin prochain, Isabelle Ithurburu l’a rencontré dans la joie et la bonne humeur !