Chanteuse, mais aussi actrice, Camille Lou semble réussir tout ce qu’elle entreprend. Après le succès du Bazar de la charité, elle est aujourd’hui la vedette de « Je te promets », l’adaptation française de la série américaine « This is us ». Elle a accepté de revenir sur les 5 dates qui ont changé sa vie, en tête-à-tête avec Nikos Aliagas.